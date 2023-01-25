Про це повідомляє Reuters.

"Є надія, що статус, наданий на засіданні експертної групи ЮНЕСКО в Парижі, допоможе захистити культурну спадщину Одеси, яка опинилася під загрозою після вторгнення Росії в Україну, і дозволить отримати доступ до фінансової та технічної міжнародної допомоги", - йдеться в матеріалі.

Зазначається, що історичний центр Одеси включили до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, яка перебуває під загрозою. Рішення прийняли на сесії ЮНЕСКО у Парижі. Центр Одеси включили до Основного списку об’єктів Всесвітньої спадщини.

Центр міста номінували на внесення до списку ще у 2009 році, але російське вторгнення в Україну прискорило цей процес.

23 січня експерт Управління національної спадщини Польщі Марек Лемєш з посиланням надані Мінкульту України заявив, що російські окупанти знищили щонайменше 553 об'єкти української культурної спадщини з початку повномасштабного вторгнення.

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