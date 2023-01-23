Про це повідомив експерт Управління національної спадщини Польщі Марек Лемєш з посиланням надані Мінкульту України.

"В Чернігові, де ми працюємо, виключно завдяки роботі моїх українських приятелів, які збирали дані про знищення, було 38 об’єктів, які офіційно фігурували у списку знищених, зараз же ми подвоїли перелік у цьому списку. Нагадаю, що у Чернігові російські військові формування дислокувалися менш ніж 5 тижнів", - зазначив він.

Марек Лемєш підкреслив, що, за даними Міністерства культури України, росіяни знищили щонайменше 553 об’єкти української культурної спадщини.

"Серед них 234 вже перевірені ЮНЕСКО. Це, ймовірно, тільки вершина айсберга", - додав він.

Крім того, експерт наголосив, що попри ведення обліку втрат, неможливо повністю оцінити масштаб шкоди, яку російські військові завдають Україні. При цьому знищення пам’яток і культурних об’єктів супроводжується пограбуванням музейних колекцій та знищенням українських книг.

"Якщо візьмемо до уваги вид воєнних дій, до яких вони (російські окупанти, - ред.) вдаються під час боїв в Україні, а це авіація, бомбардування; якщо ми візьмемо до уваги російську стратегію, яка у великій мірі ґрунтується на концентрації масованих артилерійських обстрілів, то можна сказати, що насправді конфлікт в Україні, якщо ми говоримо про культурну спадщину, не можна ні з чим порівняти, з жодним збройним конфліктом після 1945 року", - сказав Марек Лемєш.

21 листопада пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики зазначила, що російська армія зруйнувала чи пошкодила майже 800 обʼєктів культури в Україні. У відомстві додали, що влада співпрацює з міжнародними організаціями, зокрема з ЮНЕСКО, аби зміцнити ці об'єкти напередодні зими.

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