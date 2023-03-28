Про це голова МКІП заявив під час онлайн-зустрічі з партнерами щодо організації "Євробачення-2023" в Ліверпулі, інформує пресслужба.

"Для нас важливо, щоб під час Євробачення-2023 в Ліверпулі звучало чесне слово "війна". Так само це має бути важливим для всього світу. Який має розуміти, чому ми не можемо здійснювати своє законне право на проведення Євробачення-2023 в Україні - через брутальну агресію Росії," - зазначив міністр.

За словами Ткаченка, програма має бути потужною і представляти культуру та дух України. Це можливо зробити завдяки синергії країн-партнерів.

"Дуже радий, що саме Велика Британія зайняла друге місце та приймає Євробачення-2023 за нас та для нас," - наголосив міністр.

У відомстві також зазначили, що під час онлайн-зустрічі партнери навели дані соцопитування, згідно з яким перегляд Євробачення робить людину щасливішою на 30%.