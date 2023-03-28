У Мінкульті України наголосили, що на Євробаченні-2023 у Ліверпулі має звучати чесне слово "війна"
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко закликав британців, щоб зі сцени Євробачення прозвучало слово "війна", аби глядачі розуміли, чому Україна не може провести конкурс
Про це голова МКІП заявив під час онлайн-зустрічі з партнерами щодо організації "Євробачення-2023" в Ліверпулі, інформує пресслужба.
"Для нас важливо, щоб під час Євробачення-2023 в Ліверпулі звучало чесне слово "війна". Так само це має бути важливим для всього світу. Який має розуміти, чому ми не можемо здійснювати своє законне право на проведення Євробачення-2023 в Україні - через брутальну агресію Росії," - зазначив міністр.
За словами Ткаченка, програма має бути потужною і представляти культуру та дух України. Це можливо зробити завдяки синергії країн-партнерів.
"Дуже радий, що саме Велика Британія зайняла друге місце та приймає Євробачення-2023 за нас та для нас," - наголосив міністр.
У відомстві також зазначили, що під час онлайн-зустрічі партнери навели дані соцопитування, згідно з яким перегляд Євробачення робить людину щасливішою на 30%.
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