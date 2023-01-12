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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією У Міноборони Британії прокоментували зміну командування військ РФ в Україні

У Міноборони Британії прокоментували зміну командування військ РФ в Україні

12 січня, 2023 четвер
02:19
війна з Росією Шойгу, Герасимов, Путін та Суровікін

Призначенням начальника генерального штабу РФ Валерія Герасимова командувачем угруповання окупаційних військ РФ в Україні Путін демонструє "значну зміну" в підходах до ведення війни

Про це повідомляє головне управління розвідки Міністерства оборони Великої Британії.

"Призначення начальника генштабу командувачем угруповання є показником наростання серйозності ситуації, з якою стикається Росія, і чітким визнанням того, що кампанія не відповідає стратегічним цілям Росії", - ідеться повідомленні британської розвідки.

Зазначається, що цей крок спричинить різке невдоволення російських націоналістів та військових блогерів, які дедалі частіше звинувачують Герасимова в поганому веденні війни.

  • Нагадаємо, новим командувачем об'єднаного угрупування російських військ в Україні призначено начальника генерального штабу РФ Валерія Герасимова. Заступниками Герасимова стали головком повітряно-космічних сил Сергій Суровікін, який раніше очолював російське угруповання в Україні, головком сухопутних військ Олег Салюков, а також заступник начальника генерального штабу ЗС РФ Олексій Кім.

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російська армія
Валерій Герасимов
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