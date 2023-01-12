У Міноборони Британії прокоментували зміну командування військ РФ в Україні
Призначенням начальника генерального штабу РФ Валерія Герасимова командувачем угруповання окупаційних військ РФ в Україні Путін демонструє "значну зміну" в підходах до ведення війни
Про це повідомляє головне управління розвідки Міністерства оборони Великої Британії.
"Призначення начальника генштабу командувачем угруповання є показником наростання серйозності ситуації, з якою стикається Росія, і чітким визнанням того, що кампанія не відповідає стратегічним цілям Росії", - ідеться повідомленні британської розвідки.
Зазначається, що цей крок спричинить різке невдоволення російських націоналістів та військових блогерів, які дедалі частіше звинувачують Герасимова в поганому веденні війни.
- Нагадаємо, новим командувачем об'єднаного угрупування російських військ в Україні призначено начальника генерального штабу РФ Валерія Герасимова. Заступниками Герасимова стали головком повітряно-космічних сил Сергій Суровікін, який раніше очолював російське угруповання в Україні, головком сухопутних військ Олег Салюков, а також заступник начальника генерального штабу ЗС РФ Олексій Кім.
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