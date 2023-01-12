У Міноборони Британії прокоментували зміну командування військ РФ в Україні

Про це повідомляє головне управління розвідки Міністерства оборони Великої Британії.

"Призначення начальника генштабу командувачем угруповання є показником наростання серйозності ситуації, з якою стикається Росія, і чітким визнанням того, що кампанія не відповідає стратегічним цілям Росії", - ідеться повідомленні британської розвідки.

Зазначається, що цей крок спричинить різке невдоволення російських націоналістів та військових блогерів, які дедалі частіше звинувачують Герасимова в поганому веденні війни.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 11 January 2023



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???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/eQIpcx64vh — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) January 11, 2023

Нагадаємо, новим командувачем об'єднаного угрупування російських військ в Україні призначено начальника генерального штабу РФ Валерія Герасимова. Заступниками Герасимова стали головком повітряно-космічних сил Сергій Суровікін, який раніше очолював російське угруповання в Україні, головком сухопутних військ Олег Салюков, а також заступник начальника генерального штабу ЗС РФ Олексій Кім.

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