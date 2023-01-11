Росія змінила командувача військами, які воюють проти України

Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Підвищення рівня керівництва спецоперацією пов'язане з розширенням масштабу вирішуваних завдань, необхідністю організації більш тісної взаємодії військ", - заявили в міноборони окупантів.

Заступником Герасимова призначений Суровікін, який раніше керував військами РФ у війні з Україною.

У ГУР розповіли, що російська ФСБ надіслала до всіх прикордонних управлінь країни наказ, згідно з яким з 9 січня в Росії обмежують виїзд для військовозобов'язаних, навіть для обмежено придатних.

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