Росія змінила командувача військами, які воюють проти України
Голова російського генштабу Валерій Герасимов призначений командувачем об'єднаного угруповання військ, які воюють проти України
Про це повідомляють російські ЗМІ.
"Підвищення рівня керівництва спецоперацією пов'язане з розширенням масштабу вирішуваних завдань, необхідністю організації більш тісної взаємодії військ", - заявили в міноборони окупантів.
Заступником Герасимова призначений Суровікін, який раніше керував військами РФ у війні з Україною.
- У ГУР розповіли, що російська ФСБ надіслала до всіх прикордонних управлінь країни наказ, згідно з яким з 9 січня в Росії обмежують виїзд для військовозобов'язаних, навіть для обмежено придатних.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.99
Купівля 39.99Продаж 40.7
-
EUR
Купівля 41.81Продаж 42.85
- Актуальне
- Важливе