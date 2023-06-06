У Міноборони попередили про загострену мінну небезпеку через підрив Каховської ГЕС
Міноборони попередило про підвищену небезпеку від вибухонебезпечних предметів в зоні підтоплення на Херсонщині
Про це повідомили в telegram-каналі Міністерства оборони України.
Зазначається, що ситуація, що склалась в результаті техногенної катастрофи вчиненої Росією унаслідок підриву греблі Каховської ГЕС, вивчається Державною спеціальною службою транспорту МО України.
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"Попереджаємо місцеве населення у зоні підтоплення про підвищену небезпеку від вибухонебезпечних предметів. Ворожі мінні загородження опинились під водою та можуть бути знесені потоками", - йдеться у дописі.
Також наголошується, що своїми діями РФ вчинила воєнний злочин, адже дамби – це об’єкти, захищені законами воєнного часу та Женевською конвенцією.
- Повідомлялося, що через підрив Каховської ГЕС, який росіяни здійснили 6 червня, є ризики підтоплення Херсонської ТЕЦ. У Херсоні вже знеструмлено майже 12 тисяч споживачів.
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