Про це повідомили в telegram-каналі Міністерства оборони України.

Зазначається, що ситуація, що склалась в результаті техногенної катастрофи вчиненої Росією унаслідок підриву греблі Каховської ГЕС, вивчається Державною спеціальною службою транспорту МО України.

Читайте також: Підрив Каховської ГЕС: актуальна ситуація, наслідки, реакція України та світу. Текстовий онлайн

"Попереджаємо місцеве населення у зоні підтоплення про підвищену небезпеку від вибухонебезпечних предметів. Ворожі мінні загородження опинились під водою та можуть бути знесені потоками", - йдеться у дописі.

Також наголошується, що своїми діями РФ вчинила воєнний злочин, адже дамби – це об’єкти, захищені законами воєнного часу та Женевською конвенцією.