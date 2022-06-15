У Міноборони українцям пояснили, як шукати зниклих безвісти під час війни
Українцям, які шукають зниклих безвісти під час війни, потрібно звернутись до спеціальної служби
Про це повідомляє Міноборони України.
"При Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України працює Офіс Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Уповноважений координує кол-центр з розшуку зниклих безвісти військовослужбовців і цивільних осіб", - йдеться у повідомленні Міноборони.
Українцям потрібно зателефонувати на "гарячу лінію" колл-центру: 0 800 339 247. Вона працює з понеділка по п’ятницю з 9:00-18:00.
Інформація приймається також у вигляді повідомлень на номер 095 896 04 21 у вайбер та телеграм.
Для зв’язку з працівниками колл-центру ще можна скористатися електронною адресою: [email protected]
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