У Мінреінтеграції пояснили, чому затримується ДНК-експертиза тіл військовополонених із Оленівки
ДНК-експертиза 54 тіл загиблих військовополонених із Оленівки триває так довго через розслідування інших аспектів злочину
Про це повідомляє Мінреінтеграції.
У відомстві нагадали, що Україна повернула 54 тіла загиблих унаслідок теракту в колонії в Оленівці Донецької області. Наразі ДНК-експертиза тіл іще триває, вона потребує багато часу.
"Повернувши тіла загиблих героїв, ми передаємо їх на судово-медичну експертизу до профільних закладів. Далі слідчий повідомляє відомості про загиблих безпосередньо родичам. Довга тривалість ДНК-експертизи пов’язана з розслідуванням інших аспектів злочину в Оленівці", - пояснив представник Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти Іван Ангелін.
Читайте також: Евакуація, що стала вироком: чому Червоний Хрест не зумів завадити масовому вбивству в Оленівці
- У липні 2022 року збройні сили РФ здійснили прицільний навмисний артилерійський обстріл виправної установи в населеному пункті Оленівка Донецької області, де утримувалися українські полонені.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.97
Купівля 39.97Продаж 40.66
-
EUR
Купівля 41.81Продаж 42.82
- Актуальне
- Важливе