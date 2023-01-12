Про це повідомляє Мінреінтеграції.

У відомстві нагадали, що Україна повернула 54 тіла загиблих унаслідок теракту в колонії в Оленівці Донецької області. Наразі ДНК-експертиза тіл іще триває, вона потребує багато часу.

"Повернувши тіла загиблих героїв, ми передаємо їх на судово-медичну експертизу до профільних закладів. Далі слідчий повідомляє відомості про загиблих безпосередньо родичам. Довга тривалість ДНК-експертизи пов’язана з розслідуванням інших аспектів злочину в Оленівці", - пояснив представник Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти Іван Ангелін.

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У липні 2022 року збройні сили РФ здійснили прицільний навмисний артилерійський обстріл виправної установи в населеному пункті Оленівка Донецької області, де утримувалися українські полонені.