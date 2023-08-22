У міськраді Маріуполя заявили, що завдяки спротиву вдалося отримати списки вбитих росіянами дітей

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Завдяки Маріупольському спротиву вдалося отримати списки вбитих росіянами дітей. Ці списки формувала російська окупаційна влада по загиблих дітях Маріуполя, які пройшли через три центри, де вони збирали дітей і фіксували смерть. Там жахливі речі прописані щодо причин смерті наших дітей - це смерть від уламків, від поранень головного мозку, грудної клітини", - зауважив Бойченко.

За словами міського голови Маріуполя, світ має визнати жахливу трагедію, яка відбувається в Україні. Російські вбивці мають бути покарані за злочини, які робили в Маріуполі.

"Нам вдалося верифікувати списки й можемо підтвердити, що в цьому списку 101 дитина з Маріуполя. Це діти до року й трошки більше. Це малі діти, майже немовля, які загинули за час страшної війни. Діти, які загинули за 86 діб щільного вогню, якого завдавала російська агресія українському Маріуполю. Дуже важко читати висновки лікаря, який у морзі фіксував висновки щодо загибелі наших дітей", - наголосив Бойченко.

13 липня Україна забрала з російської окупації двох дітей, яких розлучили з батьками у перший день повномасштабного вторгнення. Бабуся відмовлялася віддати дітей матері, яка повернулася з полону.

19 липня голова МЗС України Дмитро Кулеба виступив в ООН і зачитав уривки зі щоденників українських дітей, які перебували в окупації. Він звернувся до присутніх у залі та наголосив, що хоче, аби вони почули голоси дітей, які пройшли через окупацію та страждання.

Віцепрем'єр-міністерка України Ірина Верещук у четвер, 27 липня, повідомила, що Україні вдалося вивезти з тимчасово окупованого Маріуполя хлопця, який пробув там із лютого минулого року











