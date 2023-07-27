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Війна з Росією: хроніка
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Україна повернула ще одну дитину з окупованого Маріуполя

27 липня, 2023 четвер
14:49
Війна з Росією Маріуполь

Віцепрем'єр-міністерка України Ірина Верещук у четвер, 27 липня, повідомила, що Україні вдалося вивезти з тимчасово окупованого Маріуполя хлопця, який пробув там із лютого минулого року

Про це Верещук написала у telegram

Вона зазначила, хлопець росте без батьків і опинився в окупації у Маріуполі у лютому минулого року. Наразі він перебуває у Києві. 

"Ще одного хлопця вивезли з окупованого Маріуполя. Владислав росте без батьків. У лютому минулого року опинився в окупації, але не полишав надії й зусиль. Його шлях був довгим і непростим, але зрештою він тут, з нами в Києві", - йдеться у повідомленні. 

Верещук подякувала волонтерам і всім, хто сприяв поверненню хлопця на підконтрольні Україні території. 

  • 13 липня Україна забрала з російської окупації двох дітей, яких розлучили з батьками у перший день повномасштабного вторгнення. Бабуся відмовлялася віддати дітей матері, яка повернулася з полону. 
  • 19 липня голова МЗС України Дмитро Кулеба виступив в ООН і зачитав уривки зі щоденників українських дітей, які перебували в окупації. Він звернувся до присутніх у залі та наголосив, що хоче, аби вони почули голоси дітей, які пройшли через окупацію та страждання.

Суспільство
Україна
Маріуполь
окуповані території
окупанти
Ірина Верещук
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