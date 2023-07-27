Україна повернула ще одну дитину з окупованого Маріуполя
Віцепрем'єр-міністерка України Ірина Верещук у четвер, 27 липня, повідомила, що Україні вдалося вивезти з тимчасово окупованого Маріуполя хлопця, який пробув там із лютого минулого року
Про це Верещук написала у telegram.
Вона зазначила, хлопець росте без батьків і опинився в окупації у Маріуполі у лютому минулого року. Наразі він перебуває у Києві.
"Ще одного хлопця вивезли з окупованого Маріуполя. Владислав росте без батьків. У лютому минулого року опинився в окупації, але не полишав надії й зусиль. Його шлях був довгим і непростим, але зрештою він тут, з нами в Києві", - йдеться у повідомленні.
Верещук подякувала волонтерам і всім, хто сприяв поверненню хлопця на підконтрольні Україні території.
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