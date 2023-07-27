Про це Верещук написала у telegram.

Вона зазначила, хлопець росте без батьків і опинився в окупації у Маріуполі у лютому минулого року. Наразі він перебуває у Києві.

"Ще одного хлопця вивезли з окупованого Маріуполя. Владислав росте без батьків. У лютому минулого року опинився в окупації, але не полишав надії й зусиль. Його шлях був довгим і непростим, але зрештою він тут, з нами в Києві", - йдеться у повідомленні.

Верещук подякувала волонтерам і всім, хто сприяв поверненню хлопця на підконтрольні Україні території.