У міськраду Миколаєва пускатимуть лише вакцинованих чи людей з дійсним ПЛР-тестом, - мер
У Миколаєві вхід до міськради дозволять лише за наявності сертифіката про вакцинацію або негативного ПЛР-тесту на COVID-19
Про це заявив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич під час наради, передає Укрінформ.
"Колеги, готуйтеся до того, що вам потрібно буде перед входом пред'явити сертифікат вакцинації або негативний ПЛР-тест, який діє протягом трьох днів. Це саме стосуватиметься й інших людей, зокрема й журналістів, які відвідують наші заходи", - сказав Сєнкевич.
За останній тиждень в Миколаєві померло 8 людей від коронавірусу. Усі не були щеплені.
Наразі відсоток вакцинованих працівників у структурних підрозділах міськради в середньому становить 53%. Найкраща ситуація в закладах освіти та медицини - 73-90%, найгірша в комунальних підприємствах – до 30%.
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