У міськраду Миколаєва пускатимуть лише вакцинованих чи людей з дійсним ПЛР-тестом, - мер

Про це заявив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич під час наради, передає Укрінформ.

"Колеги, готуйтеся до того, що вам потрібно буде перед входом пред'явити сертифікат вакцинації або негативний ПЛР-тест, який діє протягом трьох днів. Це саме стосуватиметься й інших людей, зокрема й журналістів, які відвідують наші заходи", - сказав Сєнкевич.

За останній тиждень в Миколаєві померло 8 людей від коронавірусу. Усі не були щеплені.

Наразі відсоток вакцинованих працівників у структурних підрозділах міськради в середньому становить 53%. Найкраща ситуація в закладах освіти та медицини - 73-90%, найгірша в комунальних підприємствах – до 30%.