У мобільному застосунку Нової пошти стався збій, компанія працює над розв'язанням проблеми
Мобільний застосунок та сервіс авторизації Нової пошти тимчасово не працює через технічний збій. Наразі неможливо скористатися поштоматом та послугами в застосунку
Про це повідомили в пресслужбі компанії.
"Усі, хто очікують посилки в поштомат сьогодні, найближчим часом вам зателефонує оператор Нової пошти й уточнить ваші побажання: зручний для вас спосіб доставки або можливість зачекати отримання в поштоматі", - йдеться у повідомлені.
Водночас усі послуги з відправки посилок і вантажів та фінансові послуги клієнти можуть отримати в будь-якому відділенні, оскільки інші цифрові точки дотику - API, бізнес-кабінет і сайт працюють.
У компанії зазначають, що вони докладають усіх зусиль, щоб якнайшвидше відновити роботу мобільного застосунку. Про відновлення роботи застосунку повідомлять в соціальних мережах і на сайті компанії.
- 23 березня компанія з доставки Нова Пошта запустила оновлений Сейф-сервіс у мобільному застосунку.
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