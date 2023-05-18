Про це повідомили в пресслужбі компанії.

"Усі, хто очікують посилки в поштомат сьогодні, найближчим часом вам зателефонує оператор Нової пошти й уточнить ваші побажання: зручний для вас спосіб доставки або можливість зачекати отримання в поштоматі", - йдеться у повідомлені.

Водночас усі послуги з відправки посилок і вантажів та фінансові послуги клієнти можуть отримати в будь-якому відділенні, оскільки інші цифрові точки дотику - API, бізнес-кабінет і сайт працюють.

У компанії зазначають, що вони докладають усіх зусиль, щоб якнайшвидше відновити роботу мобільного застосунку. Про відновлення роботи застосунку повідомлять в соціальних мережах і на сайті компанії.