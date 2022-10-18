У Молдові не виключають оголошення мобілізації, але є умови

Про це повідомило видання Unimedia.

Повідомляється, що Молдова має потенціал резервістів, щоб реагувати на різні сценарії, залежно від потреби.

"Хочу вам сказати, що зараз мова не йде про мобілізацію, де вони знову намагаються маніпулювати громадською думкою, щоб підняти якісь підстави для дискусії. Це вправи", - сказав міністр.

Однак на запитання, в якій ситуації держава буде змушена оголосити мобілізацію, Носатий зазначив: "Щоб перейти до такого сценарію, мають відбутися якісь кардинальні зміни, перш за все на фронті в Україні. А це означає, що військові дії були б дуже близько до кордонів Республіки Молдова, були б деякі зміни, пов’язані з міграцією з України. Тоді зрозуміло, що нам також доведеться вживати заходів".

Окрім цього, він також зазначив, що останнім часом було проведено кілька занять з підготовки резервістів, і їх кількість була досить великою.

"Навіть на другому у нас було більше, ніж було заплановано. Плануємо такі тренінги й на наступний рік, є звернення громадян, які хочуть нагадати. Але я хочу зрозуміти – не всім судилося бути. призвані резервістами, є категорії для різних видів резервістів", – додав міністр.

18 жовтня стало відомо, що влада Молдови має намір придбати системи ППО, які мають допомогти закрити повітряний простір від ворожих ракет та літальних апаратів.

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