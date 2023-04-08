У Молдові перекинувся автобус до Києва: 9 постраждалих
8 квітня у Дрокійському районі Молдови сталася аварія за участю рейсового автобуса, який прямував в Україну. Дев'ятеро іноземців доправлені в лікарню з травмами
Про це повідомляє молдовське видання NewsMaker з посиланням на Генеральний інспекторат поліції.
Аварія сталася близько 9:40 на трасі Бєльці-Дрокія. Пасажирський автобус прямував із Кишинева до Києва. Зазначається, що в салоні перебував 21 пасажир.
Відомо про щонайменше 9 постраждалих іноземців, їх доправили у лікарню. Громадянами якої країни вони є не уточнюється.
За попередньо встановленою інформацією слідчих, водій автобуса не впорався з керуванням. Транспортний засіб врізався в дерево, а потім з'їхав у кювет. Крім того, існує версія про технічну несправність самого автобуса.
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