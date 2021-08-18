У МОН планують до 2024 року кожного вчителя забезпечити персональним комп’ютером

Про це передає пресслужба МОН.

Як зазначається, до 2024 року планується забезпечити співвідношення “один ПК на одного вчителя”.

"В ідеалі кожен педагогічний працівник повинен мати змогу користуватися особистим ПК (персональним комп’ютером – ред.) на роботі, як будь-який, до прикладу, офісний працівник. Так само кожен учень має бути забезпечений такою можливістю", – йдеться в повідомленні.

У МОН зауважили, що в межах цьогорічної ініціативи про забезпечення ноутбуками вчителів оголошено тендери на майже 49 тис. ноутбуків. Цього року планується закупити майже 65 тис. ноутбуків.

"Станом на 18 серпня у 21-й області та трьох районних в м. Києві держадміністраціях проведення тендерів, а саме збір тендерних пропозицій, перебуває в активній фазі. Процес можна відстежувати за допомогою спеціального дашборду. Придбані ноутбуки закріплюватимуться за навчальними кабінетами відповідних закладів загальної середньої освіти та використовуватимуться виключно для організації освітнього процесу", – йдеться в повідомленні.

У разі карантину, ноутбуки можуть надаватися у користування педагогам.

Загалом на сьогодні, за даними Інституту освітньої аналітики, кількість персональних комп’ютерів, які використовуються в освітньому процесі становить 231 713 одиниць.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb