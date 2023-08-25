У МОН розповіли, скільки дітей повернуться до очного навчання

Про це повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий на "Серпневій" конференції щодо нового бачення трансформації освіти в Україні, пише Суспільне.

"У кожному регіоні по різному в залежності від безпекових умов. Безпеку ми пріоритезуємо. Ми підвищуємо вихід дітей на очне навчання. Близько 500 тисяч дітей повернуться до аудиторного навчання", - сказав Лісовий.

За словами міністра, уряд виділив 1,5 млрд гривень на укриття і "зараз готується великий проєкт щодо укриттів за кошти ЄС і кошти, які виділяються на відновлення країни".

"На жаль, не всюди де діти і колективи педагогічні хочуть вивести дітей в офлайн така можливість є, тому що питання не лише в сховищах. Насправді не всюди, де є укриття, можна вивести дітей на очне навчання. Є такі регіони як Харків, Запоріжжя, де підліт ракет набагато коротший, ніж той час, який потрібен для того, щоб спуститись в укриття. Тому ОВА сьогодні приймають рішення виходячи з кожної локальної ситуації", - сказав міністр.