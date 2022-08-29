У Monobank з’явиться можливість відповісти на платіж емодзі або коментарем
Monobank анонсував можливість відповіді на платіж смайлом або коментарем
Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.
Відреагувати емодзі можна буде у переліку операцій із карткою.
"Скільки разів ви писали/дзвонили одержувачу та уточнювали, чи отримав він гроші?! Скільки разів одержувач писав вам у месенджер: "Дякую! Гроші отримали", - йдеться в повідомленні.
Щоб надіслати текстове повідомлення, потрібно буде переглянути обрану операцію. Відповідь з’явиться у виписці відправника.
"Подивіться, як це зручно і з якою любов'ю до людей це зроблено. Ух! Аж мурашки по тілу від багатьох клієнтів, якими мені стало зручно", - додав Гороховський.
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