У морі поруч з Палермо підводні археологи віднайшли давньоримське судно з вантажем амфор
Підводні археологи зробили знімки корабля, який лежить на дні поблизу з островом Ізола-делле-Фемміне за 14 км від берега міста Палермо
Про це розповідає "НВ" з посиланням на Guardian.
Знайдений корабель знаходиться на глибині 92 метрів в Тірренському морі, недалеко від острова Ізола-делле-Фемміне.
Перші знімки підводного робота виявили на кораблі великий вантаж винних амфор.
"Середземне море постійно дає нам цінні елементи для відтворення нашої історії, пов’язаної з морською торгівлею, типами човнів, логістикою", - прокоментувала знахідку морський суперінтендант сицилійського регіону Валерія Лі Віньї, яка почала експедицію.
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Історики запевняють, що отримані дані проллють світло на торговельну діяльність Риму в Середземномор'ї, де римляни торгували спеціями, вином, оливками і іншими продуктами на теренах від Північної Африки до сучасних Іспанії і Франції.
Поліція була проінформована про місцезнаходження цього судна в ході розслідування походження викрадених артефактів, проданих на чорному ринку в північній Італії.
У червні італійська влада вилучила у бельгійського колекціонера сотні незаконно зібраних археологічних знахідок.
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