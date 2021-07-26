У центральному Китаї під час будівництва виявили 11 гробниць віком понад тисячу років

Про це пише "Сіньхуа".



Археологи оголосили, що за формою конструкцій гробниць і характеристиками знайдених у них предметів поховання можна віднести до епохи від середнього і пізнього періоду правління династії Східна Хань (25-220 рр.) до середнього і пізнього періоду династії Тан (618-907 рр.).

В ході розкопок гробниць було виявлено понад 30 похоронних предметів, включаючи керамічні та порцелянові вироби, бронзові дзеркала і інші культурні артефакти.



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На місці розкопок на будмайданчику було виявлено одночасно 11 стародавніх гробниць, які представляють довгий період історії, що має особливу цінність для археологічних досліджень, заявила влада міста Ченьчжоу.

Зазначається, що ці знахідки допоможуть пролити світло на історію древніх міст і соціально-культурного розвитку Китаю.

