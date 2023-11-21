У Москві чоловік застрелився в тирі після отримання повістки

Про це пише телеграм-видання База.

За даними Бази, 23-річний Марк наклав на себе руки в клубі "Постріл" на Марксистській вулиці. Перед смертю він написав друзям, що отримав повістку, але не хоче йти до армії.

Телеграм-канал 112 додав, що незадовго до трагедії друзі Марка дзвонили до тиру "Постріл" і попереджали співробітників про наміри хлопця, але їм ніхто не повірив – подумали, що це жарт.

За словами джерел, до військкомату Марк мав прибути з речами 21 листопада.