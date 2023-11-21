У Москві чоловік застрелився в тирі після отримання повістки
Житель Москви вчинив суїцид у стрілецькому клубі у центрі столиці після отримання повістки – він не хотів іти до армії
Про це пише телеграм-видання База.
За даними Бази, 23-річний Марк наклав на себе руки в клубі "Постріл" на Марксистській вулиці. Перед смертю він написав друзям, що отримав повістку, але не хоче йти до армії.
Телеграм-канал 112 додав, що незадовго до трагедії друзі Марка дзвонили до тиру "Постріл" і попереджали співробітників про наміри хлопця, але їм ніхто не повірив – подумали, що це жарт.
За словами джерел, до військкомату Марк мав прибути з речами 21 листопада.
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