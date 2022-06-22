Про це повідомляють російські ЗМІ.

Відповідний документ оприлюднено на офіційному сайті московської мерії.

"Присвоїти безіменній території, розташованій від Великого Дев'ятинського провулка до Малого Конюшківського провулка вздовж Конюшківської вулиці в районі Пресненського центрального адміністративного округу міста Москви, найменування – площа "ДНР", - йдеться у постанові.

З ініціативою про найменування площі 18 травня виступили депутати міської думи. Вони також хочуть присвоїти площі біля посольства Німеччини назву "ЛНР".

17 червня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв публічно заявив про неприпустимість визнання його країною "ЛДНР".

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