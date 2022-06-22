У Москві площу перед посольством США назвали на честь "ДНР"
У столиці Росії територію перед посольством США назвали площею "Донецької народної республіки"
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Відповідний документ оприлюднено на офіційному сайті московської мерії.
"Присвоїти безіменній території, розташованій від Великого Дев'ятинського провулка до Малого Конюшківського провулка вздовж Конюшківської вулиці в районі Пресненського центрального адміністративного округу міста Москви, найменування – площа "ДНР", - йдеться у постанові.
З ініціативою про найменування площі 18 травня виступили депутати міської думи. Вони також хочуть присвоїти площі біля посольства Німеччини назву "ЛНР".
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17 червня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв публічно заявив про неприпустимість визнання його країною "ЛДНР".
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