У Москві помер 46-річний директор КБ, що створює російські ракетні комплекси, - ЗМІ
Дмитро Конопльов помер під час лікувальних процедур в одній із приватних клінік
Про це повідомляє ТГ-канал "Тульские Новости".
У Москві на 47-му році помер директор "Конструкторського бюро приладобудування імені академіка Аркадія Шипунова" Дмитро Конопльов.
За інформацією ТГ-каналу Mash, чоловік відвідав сеанс ксенотерапії, щоб позбутись головного болю і тривожного стану. Під час процедури Конопльову стало погано і лікарі не зуміли врятувати пацієнта. Попередня причина смерті – гостра серцева недостатність, повідомляє ТГ-канал 112.
Попередні 10 років Дмитро Конопльов керував ВАТ "Конструкторське бюро приладобудування імені академіка Шипунова", яке випускає для російської армії протитанкові ракетні комплекси "Корнет", "Квартет" та "Метіс", а також комплекси ППО "Панцир-С1", "Каштан-М", "Тунгуска-М1" і ракетний комплекс "Гермес-А".
- Додамо, 20 липня в Москві застрелився генерал-майор ФСБ у відставці Євгеній Лобачов.
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