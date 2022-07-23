Про це повідомляє ТГ-канал "Тульские Новости".

У Москві на 47-му році помер директор "Конструкторського бюро приладобудування імені академіка Аркадія Шипунова" Дмитро Конопльов.

За інформацією ТГ-каналу Mash, чоловік відвідав сеанс ксенотерапії, щоб позбутись головного болю і тривожного стану. Під час процедури Конопльову стало погано і лікарі не зуміли врятувати пацієнта. Попередня причина смерті – гостра серцева недостатність, повідомляє ТГ-канал 112.

Попередні 10 років Дмитро Конопльов керував ВАТ "Конструкторське бюро приладобудування імені академіка Шипунова", яке випускає для російської армії протитанкові ракетні комплекси "Корнет", "Квартет" та "Метіс", а також комплекси ППО "Панцир-С1", "Каштан-М", "Тунгуска-М1" і ракетний комплекс "Гермес-А".

Додамо, 20 липня в Москві застрелився генерал-майор ФСБ у відставці Євгеній Лобачов.