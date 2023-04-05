У Москві горіла будівля міністерства оборони
Увечері 5 квітня у столиці Росії місті Москва загорілася будівля міністерства оборони. Пожежа виникла на третьому поверсі
Станом на 20:30 за київським часом, як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, пожежу на площі 60 кв. м ліквідували.
Причиною займання в будівлі міноборони в екстрених службах назвали аварійний режим електромережі.
Про пожежу раніше повідомили росЗМІ.
Займання сталося у центрі Москви на вулиці Знам'янка, в одній із будівель на території міноборони. Пожежу зафіксували на третьому поверсі.
Пожежники надали ситуації другий номер складності з п'яти.
Станом на 20:05 пожежу локалізували.
- 7 березня в Москві спалахнула будівля столичного МВС, співробітників евакуйовано, про жертв і постраждалих поки не повідомляється.
- У тимчасово окупованому Криму, в Керчі, 15 березня здіймалися стовпи чорного диму. Повідомляли про пожежу на території колишнього залізорудного комбінату.
- 24 березня спалахнув науково-виробничий комплекс заводу в місті Араміль Свердловської області. Пожежу локалізували на 4 тис. кв. метрів.
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