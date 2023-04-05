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У Москві горіла будівля міністерства оборони

5 квітня, 2023 середа
20:53
Світ

Увечері 5 квітня у столиці Росії місті Москва загорілася будівля міністерства оборони. Пожежа виникла на третьому поверсі

Станом на 20:30 за київським часом, як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, пожежу на площі 60 кв. м ліквідували. 

Причиною займання в будівлі міноборони в екстрених службах назвали аварійний режим електромережі.

Про пожежу раніше повідомили росЗМІ.

Займання сталося у центрі Москви на вулиці Знам'янка, в одній із будівель на території міноборони. Пожежу зафіксували на третьому поверсі.

Пожежники надали ситуації другий номер складності з п'яти.

Станом на 20:05 пожежу локалізували.

  • 7 березня в Москві спалахнула будівля столичного МВС, співробітників евакуйовано, про жертв і постраждалих поки не повідомляється.  
  • У тимчасово окупованому Криму, в Керчі, 15 березня здіймалися стовпи чорного диму. Повідомляли про пожежу на території колишнього залізорудного комбінату. 
  • 24 березня спалахнув науково-виробничий комплекс заводу в місті Араміль Свердловської області. Пожежу локалізували на 4 тис. кв. метрів.  
Новини
Росія
Міністерство оборони
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2023, середа
5 квітня
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