Станом на 20:30 за київським часом, як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, пожежу на площі 60 кв. м ліквідували.

Причиною займання в будівлі міноборони в екстрених службах назвали аварійний режим електромережі.

Про пожежу раніше повідомили росЗМІ.

Займання сталося у центрі Москви на вулиці Знам'янка, в одній із будівель на території міноборони. Пожежу зафіксували на третьому поверсі.

Пожежники надали ситуації другий номер складності з п'яти.

Станом на 20:05 пожежу локалізували.