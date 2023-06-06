У МОЗ нагадали правила надання домедичної допомоги людині, яка тоне
У Міністерстві охорони здоров'я нагадали правила надання домедичної допомоги людині, яка тоне. Перш за все необхідно перевірити, чи постраждалий дихає
Про це повідомила пресслужба МОЗ.
"Передусім важливо переконатися, що порятунок інших не зашкодить вам самим – бережіть власне життя, не ризикуйте ним. Покличте на допомогу, якщо не впевнені у власних силах. Пам’ятайте, що надавати першу допомогу у воді можуть лише досвідчені рятувальники", – зазначили у відомстві.
"Якщо людина, яку витягли з води, не реагує на вас, викличте екстрену медичну допомогу за номером 103 та дотримуйтесь порад на малюнках", - додали там.
- 6 червня російські окупанти здійснили підрив Каховської ГЕС, унаслідок чого відбулося затоплення низки населених пунктів.
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