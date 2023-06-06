У МОЗ нагадали правила надання домедичної допомоги людині, яка тоне

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

"Передусім важливо переконатися, що порятунок інших не зашкодить вам самим – бережіть власне життя, не ризикуйте ним. Покличте на допомогу, якщо не впевнені у власних силах. Пам’ятайте, що надавати першу допомогу у воді можуть лише досвідчені рятувальники", – зазначили у відомстві.

"Якщо людина, яку витягли з води, не реагує на вас, викличте екстрену медичну допомогу за номером 103 та дотримуйтесь порад на малюнках", - додали там.