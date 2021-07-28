У МОЗ пояснили, як щепитися тим, хто отримав першу дозу за кордоном
Міністерство охорони здоров’я розповіло, як закінчити повний курс вакцинування особам, які отримали першу дозу за кордоном
Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Зазначається, що в першу чергу необхідно звернутися до сімейного лікаря з офіційним документом, який засвідчує дані стосовно введення першої дози препарату проти коронавірусу за кордоном.
Документ повинен відповідати вимогам:
- Мають бути вказані назва препарату, дата, серія, місце проведення;
- Документ повинен бути завірений медичним закладом або ж лікарем, який проводив вакцинування;
- Має бути переклад українською в довільній формі.
Потім громадянам необхідно звернутися до найближчого пункту щеплення, де буде доступний необхідний препарат.
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