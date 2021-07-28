У МОЗ пояснили, як щепитися тим, хто отримав першу дозу за кордоном

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Зазначається, що в першу чергу необхідно звернутися до сімейного лікаря з офіційним документом, який засвідчує дані стосовно введення першої дози препарату проти коронавірусу за кордоном.

Документ повинен відповідати вимогам:

Мають бути вказані назва препарату, дата, серія, місце проведення;

Документ повинен бути завірений медичним закладом або ж лікарем, який проводив вакцинування;

Має бути переклад українською в довільній формі.

Потім громадянам необхідно звернутися до найближчого пункту щеплення, де буде доступний необхідний препарат.

