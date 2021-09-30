У МОЗ розповіли куди звертатися у разі виявлення підробки COVID-сертифікатів
У Міністерстві охорони здоров’я розповіли куди звертатися у разі виявлення фактів підробки результатів ПЛР-тестів, міжнародних свідоцтв про вакцинацію від COVID-19 та COVID-сертифікатів
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Як зазначається, з початку поточного року правоохоронці відкрили 350 кримінальних проваджень за фактами підробки результатів ПЛР-тестів, міжнародних свідоцтв про вакцинацію від COVID-19 та COVID-сертифікатів.
Так, покарання за підробку документів можуть варіюватися від штрафу до позбавлення волі на строк до 5 років, а в разі внесення неправдивих відомостей в електронну систему охорони здоров'я - до 6 років.
МОЗ звернулося до громадян України, які знають про випадки підробки документів про результати ПЛР-тестування або вакцинації, і просить повідомляти в:
- Міністерство внутрішніх справ України на гарячу лінію-1536;
- Національну поліцію України на гарячу лінію-0800500202, або на email: pg.npu@police.gov.ua;
- Департамент кіберполіції Національної поліції України на гарячу лінію - 0800 50 51 70, або на email: callcenter@cyberpolice.gov.ua або, заповнивши форму зворотного зв'язку: ticket.cyberpolice.gov.ua;
- Департаменту стратегічних досліджень Національної поліції України на email: dsr@police.gov.ua;
- Службу безпеки України за телефоном довіри-0800501482;
- Національний контакт-центр МОЗ з питань протидії корупції-19 - 0800 60 20 19.
"Підроблена довідка про вакцинацію може допомогти уникнути протиковідних обмежень, а може привести в зал або під апарат штучної вентиляції легенів", - йдеться в повідомленні.
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