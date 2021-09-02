У МОЗ розповіли, скільки країн визнають COVID-вакцини для подорожей

Про це пресслужба Міністерства охорони здоров'я повідомила у Facebook.



Згідно з повідомленням, лідером серед протиковідних вакцин, щеплення якими дає змогу подорожувати до різних країн без ПЛР-тестів, аналізів на антиген чи самоізоляції, є AstraZeneca. Цю вакцину європейського та корейського виробництва визнають більш як 140 країн світу, а індійського виробництва - у 60 країнах.



Крім того, документи про щеплення мРНК-вакциною Comirnaty/Pfizer визнають понад 120 країн, а вакциною Moderna - більш ніж 80.



У пресслужбі додали, що щеплення вакциною CoronaVac/Sinovac приймають у майже 50 країнах.



Однак, попередили у відомстві, слід пам'ятати, навіть якщо країна визнає документи про щеплення певною вакциною, це не означає, що вони автоматично дають право в'їзду на її територію. Кожна держава індивідуально встановлює вимоги до перетину своїх кордонів залежно від епідеміологічної ситуації як усередині країни, так і в країні, з якої прямує подорожній. Ці вимоги можуть змінюватися.



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