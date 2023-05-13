Про це інформує Міністерство охорони здоров'я України.

Якщо пацієнт помітив в особистому кабінеті фейковий візит, йому потрібно:

подати скаргу до НСЗУ за номером 16-77 чи за лінком.

або ж звернутися з письмовою скаргою до керівництва медустанови, де зафіксовано візит.

У відомстві зазначили, що кожен запит перевіряють. У випадку порушення його навіть можуть передати в правоохоронні органи. Також у МОЗ зазначили, що записи не завжди є фейковими. Іноді це може бути інформацію про вакцинацію, процедури чи медкомісію.

"Хочемо нагадати, що "Helsi" - це лише одна з багатьох інформаційних систем, яка допомагає з'єднувати лікарів з центральною базою даних Електронної системи охорони здоров'я. Саме через такі системи лікарі вносять дані про послуги, надані пацієнту, в ЕСОЗ. А пацієнти за допомогою них можуть відстежувати дані про своє здоровʼя", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що за статистикою, близько 10% цільових записів знімаються з оплати. Лише за минулий рік було виявлено 16 670 записів-повторів на "первинці" - це дозволило уникнути зайвих виплат на понад 5 млн гривень.