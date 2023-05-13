У МОЗ розповіли, як діяти, якщо у Helsi з'явився фейковий запис до лікаря
Громадяни, які мають сумнів щодо коректності роботи Helsi, можуть подати скаргу до Національної служби здоров'я
Про це інформує Міністерство охорони здоров'я України.
Якщо пацієнт помітив в особистому кабінеті фейковий візит, йому потрібно:
- подати скаргу до НСЗУ за номером 16-77 чи за лінком.
- або ж звернутися з письмовою скаргою до керівництва медустанови, де зафіксовано візит.
У відомстві зазначили, що кожен запит перевіряють. У випадку порушення його навіть можуть передати в правоохоронні органи. Також у МОЗ зазначили, що записи не завжди є фейковими. Іноді це може бути інформацію про вакцинацію, процедури чи медкомісію.
"Хочемо нагадати, що "Helsi" - це лише одна з багатьох інформаційних систем, яка допомагає з'єднувати лікарів з центральною базою даних Електронної системи охорони здоров'я. Саме через такі системи лікарі вносять дані про послуги, надані пацієнту, в ЕСОЗ. А пацієнти за допомогою них можуть відстежувати дані про своє здоровʼя", - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що за статистикою, близько 10% цільових записів знімаються з оплати. Лише за минулий рік було виявлено 16 670 записів-повторів на "первинці" - це дозволило уникнути зайвих виплат на понад 5 млн гривень.
- Користувачі медичної інформаційної системи Helsi почали повідомляти, що виявляють записи до лікарів, яких вони насправді не відвідували. У Helsi заявили, що втручання в роботу електронної системи сторонніми особами не було, тому персональні дані пацієнтів не були скомпрометовані.
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