У МОЗ сказали, чи потрібно буде носити маски після скасування карантину
Базові протиепідемічні та профілактичні норми продовжать свою дію навіть у разі скасування карантину
Про це йдеться сайті Міністерства охорони здоров'я.
"Базові протиепідемічні та профілактичні норми продовжуватимуть діяти, навіть у разі скасування загальнонаціонального карантину. Це і масковий режим, і дистанція у громадських місцях. Такі норми покликані надати загальне розуміння та перелік дій підприємцям, власникам закладів, керівникам установ, які необхідно зостосовувати, аби мінімізувати ризик спалаху або інфікування на робочих місцях чи в місцях загального користування. Переважна більшість таких норм носитиме рекомендаційний характер", – наголосив заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.
У МОЗ нагадали, що карантин діє по всій Україні до 30 червня 2023 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.04.2023 р. № 383.
Наразі Міністерство охорони здоров'я України розглядає можливість скасування загальнонаціонального карантину, який було впроваджено через пандемію COVID-19 у 2020 році, відповідно до рекомендацій ВООЗ.
- 5 травня гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреїсус оголосив про завершення надзвичайної ситуації щодо COVID-19.
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