Про це він розповів в етері Еспресо.



"Якщо коротко, то перископ – це система дзеркал у трубі, і за допомогою нього можна непомітно спостерігати за територією чи супротивником. Ми виготовляємо перископи з водопровідних пластикових труб, прикріплюємо дзеркала та комплектуємо їх оптикою, яка дає змогу спостерігати далеко. Собівартість такого приладу виходить 500 гривень", - розказав волонтер.



Максим Адаменко додав, що військові неодноразово підтверджували, що це корисні для них речі і є потреба у таких перископах.



"Бійці зазначають, що ці тактичні перископи пластикові та легкі, трохи габаритніші, ніж заводські, але вони у 5-6 разів дешевші. Монокуляр від'єднується і його можна використовувати окремо. Якщо труба вийде з ладу чи поламається, то її можна полагодити. Відстань такими перископами може проглядатися на 1 300 метрів, ми теж перевіряли", - сказав Адаменко.

5 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що цього року в Україні започаткували нагородження волонтерів спеціальною відзнакою "Золоте серце". Найближчим часом її отримають перші 50 волонтерськи

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