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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією У Мукачеві місцеві жителі виготовляють для ЗСУ тактичні перископи з водопровідних пластикових труб, - волонтер Адаменко
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У Мукачеві місцеві жителі виготовляють для ЗСУ тактичні перископи з водопровідних пластикових труб, - волонтер Адаменко

3 січня, 2023 вiвторок
19:16
війна з Росією перископи для військових

Максим Адаменко, волонтер, зауважив, що собівартість такого приладу виходить 500 гривень, тобто у 5-6 разів дешевше за заводську ціну

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Якщо коротко, то перископ – це система дзеркал у трубі, і за допомогою нього можна непомітно спостерігати за територією чи супротивником. Ми виготовляємо перископи з водопровідних пластикових труб, прикріплюємо дзеркала та комплектуємо їх оптикою, яка дає змогу спостерігати далеко. Собівартість такого приладу виходить 500 гривень", - розказав волонтер.

Максим Адаменко додав, що військові неодноразово підтверджували, що це корисні для них речі і є потреба у таких перископах.

"Бійці зазначають, що ці тактичні перископи пластикові та легкі, трохи габаритніші, ніж заводські, але вони у 5-6 разів дешевші. Монокуляр від'єднується і його можна використовувати окремо. Якщо труба вийде з ладу чи поламається, то її можна полагодити. Відстань такими перископами може проглядатися на 1 300 метрів, ми теж перевіряли", - сказав Адаменко.

  • 5 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що цього року в Україні започаткували нагородження волонтерів спеціальною відзнакою "Золоте серце". Найближчим часом її отримають перші 50 волонтерськи

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