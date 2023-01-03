У Мукачеві місцеві жителі виготовляють для ЗСУ тактичні перископи з водопровідних пластикових труб, - волонтер Адаменко
Максим Адаменко, волонтер, зауважив, що собівартість такого приладу виходить 500 гривень, тобто у 5-6 разів дешевше за заводську ціну
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Якщо коротко, то перископ – це система дзеркал у трубі, і за допомогою нього можна непомітно спостерігати за територією чи супротивником. Ми виготовляємо перископи з водопровідних пластикових труб, прикріплюємо дзеркала та комплектуємо їх оптикою, яка дає змогу спостерігати далеко. Собівартість такого приладу виходить 500 гривень", - розказав волонтер.
Максим Адаменко додав, що військові неодноразово підтверджували, що це корисні для них речі і є потреба у таких перископах.
"Бійці зазначають, що ці тактичні перископи пластикові та легкі, трохи габаритніші, ніж заводські, але вони у 5-6 разів дешевші. Монокуляр від'єднується і його можна використовувати окремо. Якщо труба вийде з ладу чи поламається, то її можна полагодити. Відстань такими перископами може проглядатися на 1 300 метрів, ми теж перевіряли", - сказав Адаменко.
- 5 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що цього року в Україні започаткували нагородження волонтерів спеціальною відзнакою "Золоте серце". Найближчим часом її отримають перші 50 волонтерськи
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.95
Купівля 39.95Продаж 40.75
-
EUR
Купівля 41.53Продаж 42.6
- Актуальне
- Важливе