В Україні започаткували "Золоте серце" для волонтерів. Відзнаку отримали 50 організацій

Про це повідомив президент Володимир Зеленський

Нагороду українських волонтерів започаткували в Міжнародний день волонтера, який відзначають 5 грудня. Як сказав Володимир Зеленський, відтепер щороку у цей день Україна вшановуватиме тих, хто "шукав броніки ще на Майдані", хто "робить маскувальні сітки", хто "забезпечує реабілітацію та протезування", хто "пече хліб для військових і розвозить гуманітарку".

До переліку волонтерських організацій, які отримали відзнаку, потрапили: Veteran Hub, Армія SOS, KSE Foundation, "Небесна гвардія", "Госпітальєри", фонд "Повернись живим", Фонд Сергія Притули, "Солом’янські котики", Razom for Ukraine, Товариство Червоного Хреста України, United24, Група активної реабілітації, Український жіночий батальйон, World Central Kitchen, "Зоопатруль", UAnimals та ін.

Як зазначив Володимир Зеленський, хоча волонтерський рух став частиною фундаменту України, досі не було особливої відзнаки, яка могла б стати символом нашої вдячності волонтерам і тим, хто дає силу цьому руху.

«Хоча волонтерський рух став частиною фундаменту України, у нас досі не було особливої відзнаки, яка могла б стати символом нашої вдячності волонтерам і тим, хто дає силу цьому руху. Хто дає частинку свого власного життя, щоб допомогти врятувати життя інших. Тепер така відзнака є…. Щороку будемо ще відзначати волонтерські проєкти, інші організації, нових особистостей. Люди мають знати, хто здійснює цю допомогу для України. Люди мають знати, чиє серце дає нам такий результат, за який українці вдячні», – сказав президент.

За місяць волонтери евакуювали з деокупованих територій Луганщини близько 70 людей.

Порошенко у Міжнародний день волонтера подякував волонтерам, які з перших днів російської агресії допомагають ЗСУ.

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