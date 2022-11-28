За місяць волонтери евакуювали з деокупованих територій Луганщини близько 70 людей
Упродовж місяця з Макіївки та Невського волонтери евакуювали 76 мирних жителів. Вони багато місяців перебували в окупації і тепер обрали бути в безпеці
Про це на телеграм-каналі повідомили у Луганській ОВА.
"Волонтерам доводилося вмовляти кожного. Людям важко покидати домівки" – зазначають в адміністрації.
Під час евакуації волонтери працювали у складних умовах, їх автівки неодноразово потрапляли під вогонь ворога. Волонтерка Ольга Зайцева розповідає, що їхнє авто в один з таких днів теж накрило: мають прострілений кузов, розірвану гуму, втратили два колеса.
Фото: Луганська ОВА
- Нагадаємо, 25 листопада з Херсона відправився перший евакуаційний потяг: виїхали 100 людей
- 26 листопада, почалася безкоштовна евакуація з Херсона до Хмельницького
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.63
Купівля 39.63Продаж 40.37
-
EUR
Купівля 40.1Продаж 41.23
- Актуальне
- Важливе