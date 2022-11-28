За місяць волонтери евакуювали з деокупованих територій Луганщини близько 70 людей

Про це на телеграм-каналі повідомили у Луганській ОВА.

"Волонтерам доводилося вмовляти кожного. Людям важко покидати домівки" – зазначають в адміністрації.

Під час евакуації волонтери працювали у складних умовах, їх автівки неодноразово потрапляли під вогонь ворога. Волонтерка Ольга Зайцева розповідає, що їхнє авто в один з таких днів теж накрило: мають прострілений кузов, розірвану гуму, втратили два колеса.

Фото: Луганська ОВА

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26 листопада, почалася безкоштовна евакуація з Херсона до Хмельницького

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