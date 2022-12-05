Порошенко подякував волонтерам: у нас один ворог, одна війна і одна перемога

Порошенко наголосив: наша сила в єдності, і ніхто її не здолає, пише пресслужба партії "ЄС".

"Звичайно, волонтерство почалося на Майдані. Тільки тоді ще не було цього слова, але вже тоді шляхетні люди робили різну роботу для однієї справи – протистояли "тітушні" та "Беркуту", привозили на барикади шини, ліки, дрова і все потрібне. Коли почалася війна, хтось із них пішов до армії чи добробатів, а хтось день за днем забезпечував їх найнеобхіднішим. Ці героїчні люди разом зберегли і масово поширили досвід праці і боротьби заради єдиної справи. Цією справою став захист України від російської агресії", – написав Порошенко у Facebook.

П’ятий президент констатує: війна продемонструвала потужність і масовість руху на підтримку армії. "Не забуваймо, що у 2014 захисникам України необхідне було все і негайно. Ми всім народом створювали Збройні Сили України з нуля. Тоді увесь світ побачив унікальний волонтерський рух, всенародний опір агресору, єдність фронту і тилу", – нагадав Порошенко.

"А цього року ми стали країною ЗСУ і волонтерів. Старші і молодші підтримують армію. Наші школярі збирають гроші на дрони, а масові громадські об’єднання надають суттєву допомогу нашим геройським бригадам. Дуже символічно, що саме українці святкують День волонтера відразу перед Днем Збройних Сил України. Пишаюся, що Фонд Порошенка, ГО "Справа Громад", ГО “Res_Publica. Брати по Зброї” були і залишаються першими у забезпеченні потреб ЗСУ", – пише Петро Порошенко.

"Українську єдність армії й народу, яку створив, береже і зміцнює волонтерський рух, не здолати нікому. У нас один ворог, одна війна й одна перемога", – наголошує Петро Порошенко.

"Вітаю усіх нас з Днем волонтера. Щира вдячність усім, хто підставив плече армії! Низький уклін усім, хто допомагає лікарням, госпіталям і мільйонам українців, що зазнали лиха через рашистську агресію. Разом переможемо!" – переконаний п’ятий президент.