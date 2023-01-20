Про це на форумі в Давосі заявила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва, передає Інтерфакс-Україна.

Глава МВФ брала участь у сесії, присвяченій перспективам світової економіки, яка традиційно закриває ділову програму форуму в Давосі. За словами Георгієвої, війна "знищила дивіденди світу, якими ми насолоджувалися три десятиліття". На цьому тлі держави змінюють свою інвестиційну політику, перекидаючи кошти у воєнний сектор, констатувала глава МВФ.

Вона також наголосила, що через російську агресію загострюються такі глобальні проблеми, як бідність і голод. Війну в Україні Георгієва назвала "війною проти світового економічного процвітання".

Варто зазначити, що Георгієва у 2004-2008 pp. очолювала представництво Світового банку в Росії.

На початку року в Міжнародному валютному фонді заявили, що 2023-й для глобальної економіки буде важчим, аніж 2022-й, бо три великі економіки - США, ЄС і Китай - уповільнюються одночасно.