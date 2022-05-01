У МЗС Німеччини пояснили, чому мир на умовах РФ неприйнятний для України та Європи
Міністр закордонних справ Анналена Бербок заявила, що мир на умовах Росії не принесе безпеки ні Україні, ні Європі
Про це Бербок заявила у інтерв'ю Bild am Sonntag.
"Санкції можуть бути зняті лише в тому випадку, якщо Росія виведе свої війська. Мир на умовах Росії, не принесе безпеки ні Україні, ні Європі. У гіршому випадку це буде запрошення до наступної війни - ще ближче до наших кордонів", - сказала Бербок.
За словами очільниці МЗС ФРН, рішення про умови миру має ухвалювати лише Україна, проти якої Росія розв'язала агресію.
"Саме українці гинуть на цій війні та саме їм загрожує пригнічення і тиранія під російською окупацією. Ніхто не має права їм диктувати", - наголосила Бербок.
- 1 травня ФРН висловилася за запровадження ембарго на постачання російської нафти під час переговорів країн ЄС щодо шостого пакета санкцій проти РФ.
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