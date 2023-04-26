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У МЗС РФ відреагували на розмову Сі Цзіньпіна із Зеленським

26 квітня, 2023 середа
15:38
Війна з Росією Марія Захарова

У МЗС Росії за підсумками розмови між президентом України Володимиром Зеленським та лідером Китаю Сі Цзіньпінем побачили "співзвучність" позицій Москви та Пекіну

Про це йдеться у заяві речниці МЗС Росії Марії Захарової. 

За її словами, Москва бачить готовність Пекіна докладати зусиль для налагодження переговорного процесу щодо України. 

"Наголошуємо на готовності китайської сторони докладати зусиль для налагодження переговорного процесу. Бачимо широке співзвуччя наших принципових підходів з положеннями опублікованого МЗС КНР 24 лютого відповідного позиційного документа", - сказала Захарова. 

Вона додала, що Україна водночас, нібито, демонструє "неприйняття будь-яких здорових  ініціатив, спрямованих на політико-дипломатичне врегулювання" в Україні. 

"Заклики до миру навряд чи можуть бути адекватно сприйняті у Києві", - підсумувала Захарова.


 
Китай
Володимир Зеленський
Марія Захарова
переговори з РФ
Сі Цзиньпін
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