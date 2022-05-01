У МЗС РФ "викрили справжню мету" візиту Анджеліни Джолі до Львова

Про це Захарова написала у telegram.

За її словами, візит Джолі до Львова був покликаний відволікти увагу світової преси від евакуації цивільних з "Азовсталі" у Маріуполі.

"Що роблять у цих умовах генії західного піару, щоб не дати громадській думці ні на мить засумніватися в мейнстрімі? Дзвонять найрозкрученішому представнику всього світу - Анджеліні Джолі. Це так легко продати обивателю: "Всесвітньо відома актриса потрапила під ракетний обстріл в Україні". Вона ж посол доброї волі, хоча ООН і поспішила відхреститися від своєї залученості до її львівських канікул. Вона ж відвідувала сирійських біженців та африканських голодуючих. Нікому з них, щоправда, легше від цього не стало. Але це нікому не цікаво. Головна мета досягнута - увага світової преси відвернена від "Азовсталі", - написала Захарова.

Вона додала, що такі спроби "перебити повістку" наївні та примітивні, а американські зірки вміють лише піаритися.

"Логічний ланцюжок наступний: популярність має працювати на популізм. Ось вона різниця у менталітеті. Великий російський артист та громадський діяч Йосип Кобзон вів переговори з терористами на Дубровці та виводив звідти дітей, не бутафорськи, а по-справжньому ризикуючи життям. Американські зірки вміють тільки піаритися", - стверджує речниця МЗС Росії.

Анджеліна Джолі 30 квітня побувала у Львові, де відвідала дітей, які постраждали від ракетного удару російських військових по вокзалу в Краматорську та школу-інтернат, де поспілкувалася та сфотографувалася з вихованцями. Також акторка поспілкувалася з волонтерами на Головному залізничному вокзалі Львова та зустріла пасажирів евакуаційного поїзда з Покровська.

1 травня стало відомо, що Джолі завітала до України за власною ініціативою.

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