У МЗС РФ "викрили справжню мету" візиту Анджеліни Джолі до Львова
Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що голлівудська акторка Анджеліна Джолі відвідала Львів, аби відволікти увагу від евакуації цивільних з "Азовсталі" у Маріуполі
Про це Захарова написала у telegram.
За її словами, візит Джолі до Львова був покликаний відволікти увагу світової преси від евакуації цивільних з "Азовсталі" у Маріуполі.
"Що роблять у цих умовах генії західного піару, щоб не дати громадській думці ні на мить засумніватися в мейнстрімі? Дзвонять найрозкрученішому представнику всього світу - Анджеліні Джолі. Це так легко продати обивателю: "Всесвітньо відома актриса потрапила під ракетний обстріл в Україні". Вона ж посол доброї волі, хоча ООН і поспішила відхреститися від своєї залученості до її львівських канікул. Вона ж відвідувала сирійських біженців та африканських голодуючих. Нікому з них, щоправда, легше від цього не стало. Але це нікому не цікаво. Головна мета досягнута - увага світової преси відвернена від "Азовсталі", - написала Захарова.
Вона додала, що такі спроби "перебити повістку" наївні та примітивні, а американські зірки вміють лише піаритися.
"Логічний ланцюжок наступний: популярність має працювати на популізм. Ось вона різниця у менталітеті. Великий російський артист та громадський діяч Йосип Кобзон вів переговори з терористами на Дубровці та виводив звідти дітей, не бутафорськи, а по-справжньому ризикуючи життям. Американські зірки вміють тільки піаритися", - стверджує речниця МЗС Росії.
- Анджеліна Джолі 30 квітня побувала у Львові, де відвідала дітей, які постраждали від ракетного удару російських військових по вокзалу в Краматорську та школу-інтернат, де поспілкувалася та сфотографувалася з вихованцями. Також акторка поспілкувалася з волонтерами на Головному залізничному вокзалі Львова та зустріла пасажирів евакуаційного поїзда з Покровська.
- 1 травня стало відомо, що Джолі завітала до України за власною ініціативою.
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