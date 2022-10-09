У МЗС Україні відповіли на ноту зі звинуваченнями у "підготовці удару" по Білорусі
Міністерство закордонних справ заявило, що звинувачення Мінська у підготовці України до удару по Білорусі не відповідають дійсності
Про це написав речник МЗС Олег Ніколенко у facebook.
За його словами ввечері 8 жовтня до МЗС Білорусі було запрошено посла України в Мінську Ігоря Кизима. Йому була вручена дипломатична нота, в якій білоруська сторона стверджує, що Україна нібито планує завдати удару по території Білорусі.
"Ця інформація не відповідає дійсності. Ми категорично відкидаємо чергові інсинуації білоруського режиму. Не виключаємо, що вручення дипломатичної ноти може бути частиною плану Російської Федерації зі здійснення провокації та подальшого звинувачення України. Закликаємо білоруський народ не піддаватися на провокації. Україна ніколи не зазіхала на чужі території. Ми чітко дотримуємося основоположних норм і принципів міжнародного права та Статуту ООН", - написав Ніколенко.
Він закликав режим в Білорусі перестати виконувати забаганки Кремля та негайно припинити надавати підтримку Росії в здійсненні агресії проти України.
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