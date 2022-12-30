У МЗС запевняють, що Зеленський та Байден не обговорювали моделі завершення війни

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

"Ці моделі (завершення війни – ред.) на переговорах президентів Байдена і Зеленського не обговорювались. Американська сторона не порушувала питання ні про які моделі", - зазначив Кулеба.

"Це був стовідсотково ефективний візит, але він таким став як завдяки підготовці президента і української дипломатії, так і завдяки тому, що США також хотіли, щоб цей візит став стовідсотково успішним", - додав міністр.

За словами Кулеби, позиція України максимально чітка: міжнародно визнаний кордон України.

The Washington Post раніше писали, що Штати розглядають три моделі закінчення війни РФ в Україні шляхом переговорів, дві з них передбачають часткову втрату території, їх категорично відкинув президент України Володимир Зеленський.

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