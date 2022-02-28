У напрямку Києва вилетіли 20 вертольотів з Білорусі, - Держспецзв'язку

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Держспецзв'язку.



"Білоруси повідомляють, що до 20 вертольотів вилетіли до Києва з території Білорусі протягом останніх 10 хвилин", - йдеться у заяві Держспецзв'язку.



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