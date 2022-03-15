У нардепів від ОПЗЖ під час обшуків вилучили зброю, - ДБР

Про це повідомила пресслужба ДБР.



Обшуки провели в народних депутатів від фракції ОПЗЖ, які незаконно перетнули кордон України або планували це зробити.



Слідчі дії тривали в межах досудового розслідування щодо неправомірних дій службових осіб правоохоронних органів, які сприяли певним особам, зокрема нардепам, у незаконному виїзді з України.



Під час обшуків у Вадима Рабіновича вилучили серед іншого три рушниці та великі суми готівки у гривнях та доларах, у Віктора Чорного - дві гранати (Ф-1 та РГД-5), а в Олега Волошина - пістолет.





Відкрито провадження а ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинили тяжкі наслідки). Нардепам загрожує 7-10 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років.

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