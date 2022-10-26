"У нас є чудові екзорцисти. ЗСУ поспішають на допомогу": Данілов про заяви РФ щодо десатанізації України
Секретар РНБО Олексій Данілов у відповідь на заяви РФ назвав Радбез Росії чортовою дюжиною, а ЗСУ - екзорцистами, які можуть десатанізувати росіян
Про це він написав у твіттері.
"Путінський Радбез - це 13 членів, та сама чортова дюжина. І кому тут потрібна десатанізація? Але у нас є чудові екзорцисти з великою практикою й досвідом. ЗСУ поспішають на допомогу!" - наголосив він.
- 25 жовтня помічник секретаря Радбезу РФ Олексій Павлов заявив, що метою війни РФ проти України має стати "повна десатанізація". За його словами, серед українців є фанатики, які хочуть відмовитися від "цінностей РПЦ, юдаїзму, ісламу". Очільник Чечні Рамзан Кадиров заявив, що вторгнення в Україну - джихад проти українського "сатанізму".
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