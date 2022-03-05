У нас фактично немає кордону з дружньою Польщею, бо ми разом на стороні добра, – Зеленський

Про це він заявив у своєму відеозверненні.



Зеленський повідомив, що вчора, 4 березня, ввечері провів телефонну розмову з президентом Франції Емануелем Макроном та президентом Польщі Анджеєм Дудою. Глава держави подякував їм за допомогу у спільній боротьбі проти російської армії.

"Нам вдалося не допустити гуманітарну кризу на кордоні. Вдалося організувати ситуацію так, що тисячі українських жінок і дітей отримали гідне ставлення. Ніхто не питає якої національності, віри, скільки грошей. Фактично у нас більше немає кордонів з дружньою Польщею, тому що ми разом на боці добра. Нам не до кордонів", – заявив президент.

Він також висловив сподівання, що незабаром усім українцям можна буде повертатися додому.

"Я впевнений, що скоро ми зможемо сказати повертайтеся. Повертайтеся з Польщі, Румунії, Словаччини та всіх інших країн. Повертайтеся, тому що загрози більше немає", – додав Зеленський.

Нагадаємо, за даними українських військових, російські загарбники використовують режим тиші і просуваються вперед на заявлених маршрутах для завезення гуманітарної допомоги.

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