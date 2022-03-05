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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією У нас фактично немає кордону з дружньою Польщею, бо ми разом на стороні добра, – Зеленський

У нас фактично немає кордону з дружньою Польщею, бо ми разом на стороні добра, – Зеленський

5 березня, 2022 субота
12:08
війна з Росією Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що в України більше немає кордонів з Польщею, оскільки влада цієї країни допомагає в евакуації і надає притулок українським жінкам і дітям

Про це він заявив у своєму відеозверненні. 
 


Зеленський повідомив, що вчора, 4 березня, ввечері провів телефонну розмову з президентом Франції Емануелем Макроном та президентом Польщі Анджеєм Дудою. Глава держави подякував їм за допомогу у спільній боротьбі проти російської армії. 

"Нам вдалося не допустити гуманітарну кризу на кордоні. Вдалося організувати ситуацію так, що тисячі українських жінок і дітей отримали гідне ставлення. Ніхто не питає якої національності, віри, скільки грошей. Фактично у нас більше немає кордонів з дружньою Польщею, тому що ми разом на боці добра. Нам не до кордонів", – заявив президент.

Він також висловив сподівання, що незабаром усім українцям можна буде повертатися додому. 

"Я впевнений, що скоро ми зможемо сказати повертайтеся. Повертайтеся з Польщі, Румунії, Словаччини та всіх інших країн. Повертайтеся, тому що загрози більше немає", – додав Зеленський.

  • Нагадаємо, за даними українських військових, російські загарбники використовують режим тиші і просуваються вперед на заявлених маршрутах для завезення гуманітарної допомоги.

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