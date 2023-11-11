У нас має бути бачення, куди ми хочемо дійти, - Павло Клімкін на Re: Open Zakarpattia 2023

Про це на форумі Re: Open Zakarpattia 2023 заявив Павло Клімкін, міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках.

"Потрібно передбачити та охопити безпековий сегмент як з нашого боку, так і з боку ЄС. Наша євроінтеграція залежить також від наших американських друзів. Без таких гарантій ми не перетворимось на країну, схожу на Фінляндію. Нам потрібна сучасна, а не колишня Україна", - зауважив Павло Клімкін.

Друга умова, за його словами, можливість і спроможність України. "Коли ми говоримо про війну, важко забезпечити результати без певних поступок. Якщо ми не забезпечимо ці результати, ми можемо потрапити в подвійну пастку, яку обговорюють в ЄС - “недочленства” в ЄС. Це означатиме здійснення російської мрії та руйнування нашої, - каже політик. -- Нам необхідно розвивати наші інституції і працювати потрібно дуже швидко. У нас можливо немає достатнього потенціалу, але й іншого виходу немає. Ми маємо об'єднати зусилля. Питання в тому, як ми використовуємо наявні програми і політики ЄС".

Павло Клімкін зауважив: "Мають бути створені установи, які забезпечують виконання прийнятих законодавчих актів. Якщо не буде поєднано відданість людей та інституційні спроможності, результату не буде. Крім того, є бізнес спільнота. У Польщі, Румунії пішли роки консультацій із бізнесом щоб зрозуміти слабкі та сильні сторони".

За словами політика, щоб почати переговори, потрібне бачення. "У нас має бути бачення, куди ми хочемо дійти, і ми маємо спілкуватись із бізнесом, суспільством. Бо може бути так що переговори почнемо на позитивних емоціях, але потім виникне питання - що далі", - додав Павло Клімкін.

Форум ідей та рішень Re: Open Zakarpattia 2023 відбувається 10-11 листопада.

Еспресо - інформаційний партнер заходу.