"У нас народу менше 100 людей залишилось, забезпечення ніякого": окупант розповідає дружині, чому не хоче далі воювати
Російські військові не хочуть наступати через великі втрати та недовіру до командирів
Про це йдеться в розмові рашиста з дружиною, перехопленій та оприлюдненій Головним управлінням розвідки Міноборони України.
Окупант каже, що їхня бригада не хоче "іти далі", бо понесла значні втрати.
"Штатних людей у бригаді залишилось, може, кілька десятків – інші або вбиті, або поранені. Дехто відмовився, написали рапорти. Народу залишилось менше, ніж 100 людей", – бідкається росіянин.
Загарбник також скаржиться на погане забезпечення: "Все через ж… робиться. Командири діряві всілякі там. Забезпечення ніякого немає. Все старе, нічників немає. Ні тепловізорів, ні нічників".
Натомість дружина знайшла для чоловіка вихід із ситуації. Каже, що деякі знайомі знайшли метод, аби повернутися з війни – "навмисне підвернули ноги та поїхали додому".
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