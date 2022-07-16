У нас немає проблем з угорською меншиною, але є проблема з урядом Угорщини, який намагається сподобатися Путіну, - Княжицький
Народний депутат від Європейської солідарності Микола Княжицький переконаний, що в Україні немає проблем з угорською меншиною, але є проблема з угорським урядом, який прагне сподобатися президенту країни-агресорки Росії Володимиру Путіну
Політик поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".
"У нас немає проблем з угорською меншиною, в нас є проблема з угорським урядом, який спекулює на вигаданих проблемах. Але це проблема, скоріше, уряду Угорщини та наші з ними, адже угорській владі дуже хочеться сподобатися Путіну", - зазначив Княжицький.
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Нардеп наголосив, що мовний закон не обмежує меншини в Україні.
"Очевидно, що має бути закон про національні меншини, хоча мовний закон не обмежує жодних меншин та жодної мови - одне не суперечить іншому. В будь-якому разі зробити відповідний закон і захистити меншини в Україні - це благородна справа. Я проти цього нічого не маю й буду це підтримувати. Жодного конфлікту з використанням української мови як державної тут немає", - зауважив Микола Княжицький.
- Починаючи з 16 липня 2022 року, встановлюється адміністративна відповідальність за порушення норм закону про мову.
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