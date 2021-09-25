У NASA назвали дату першої туристичної місії на МКС

Про це заявила керівник програми пілотованих польотів NASA Кеті Лідерс у twitter.

За її словами, космічний корабель, на борту якого буде повністю цивільний екіпаж компанії Axiom Space, планується запустити на МКС в рамках місії Axiom-1 21 лютого 2022 року.

"Ми плануємо запустити місію Axiom-1 на МКС 21 лютого", - написала Лідерс.

Командиром екіпажу стане колишній астронавт NASA Майкл Лопес-Алегрія, разом з ним у космос відправляться американський інвестор і підприємець Ларрі Коннор, канадський інвестор і філантроп Марк Паті та ізраїльський бізнесмен Ейтан Стіббе.



Great news! We are targeting Feb. 21 for the launch of the Axiom 1 mission to the @Space_Station – the first private astronaut mission to the microgravity laboratory with @Axiom_Space. Our work continues to open space to more people than ever. pic.twitter.com/j9wubgrdbc — Kathy Lueders (@KathyLueders) September 24, 2021

Нагадаємо, 19 вересня космічний корабель Crew Dragon компанії Ілона Маска SpaceX, який уперше в історії керувався повністю цивільним екіпажем, повернувся на Землю.

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