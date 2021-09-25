У NASA назвали дату першої туристичної місії на МКС
Перший повністю цивільний екіпаж NASA полетить на Міжнародну космічну станцію 21 лютого 2022 року
Про це заявила керівник програми пілотованих польотів NASA Кеті Лідерс у twitter.
За її словами, космічний корабель, на борту якого буде повністю цивільний екіпаж компанії Axiom Space, планується запустити на МКС в рамках місії Axiom-1 21 лютого 2022 року.
"Ми плануємо запустити місію Axiom-1 на МКС 21 лютого", - написала Лідерс.
Командиром екіпажу стане колишній астронавт NASA Майкл Лопес-Алегрія, разом з ним у космос відправляться американський інвестор і підприємець Ларрі Коннор, канадський інвестор і філантроп Марк Паті та ізраїльський бізнесмен Ейтан Стіббе.
- Нагадаємо, 19 вересня космічний корабель Crew Dragon компанії Ілона Маска SpaceX, який уперше в історії керувався повністю цивільним екіпажем, повернувся на Землю.
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