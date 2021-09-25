Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Наука У NASA назвали дату першої туристичної місії на МКС

У NASA назвали дату першої туристичної місії на МКС

25 вересня, 2021 субота
19:37
Наука МКС

Перший повністю цивільний екіпаж NASA полетить на Міжнародну космічну станцію 21 лютого 2022 року

Про це заявила керівник програми пілотованих польотів NASA Кеті Лідерс у twitter.

За її словами, космічний корабель, на борту якого буде повністю цивільний екіпаж компанії Axiom Space, планується запустити на МКС в рамках місії Axiom-1 21 лютого 2022 року. 

"Ми плануємо запустити місію Axiom-1 на МКС 21 лютого", - написала Лідерс. 

Командиром екіпажу стане колишній астронавт NASA Майкл Лопес-Алегрія, разом з ним у космос відправляться американський інвестор і підприємець Ларрі Коннор, канадський інвестор і філантроп Марк Паті та ізраїльський бізнесмен Ейтан Стіббе.
 

  • Нагадаємо, 19 вересня космічний корабель Crew Dragon компанії Ілона Маска SpaceX, який уперше в історії керувався повністю цивільним екіпажем, повернувся на Землю

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

космос
NASA
МКС
НАСА
космонавти
астронавти
Читайте також:
Нестор Шуфрич
24 вересня, 2021 п'ятниця
Голова комітету Ради з питань свободи слова Шуфрич став співвласником каналу "Перший Незалежний"
Наталка Діденко
22 вересня, 2021 середа
Україну накриють заморозки, штормовий вітер і сніг, - синоптик Наталка Діденко
23 вересня, 2021 четвер
Цитував Путіна російською, згадав замах на Шефіра, закликав, щоб “хтось покинув українські території”: Зеленський на Генасамблеї ООН
Київ
+14
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.58
    Купівля 26.58
    Продаж 26.83
  • EUR
    Купівля 31.06
    Продаж 31.46
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, субота
25 вересня
21:21
Віктор Циганков
"Динамо" перемогло "Рух" та відірвалося від "Шахтаря" в УПЛ
21:11
Княжицький
"Голова ТСК Безугла не має права допитувати журналістів" – Микола Княжицький
20:57
Оновлено
Руслан Малиновський (ліворуч)
Малиновський гарматним ударом допоміг "Аталанті" здобути нічию у "трилері" з "Інтером"
20:39
таліби
Таліби в Афганістані почали вивішувати на вулицях тіла страчених
20:23
На в'їзді до Києва у ДТП потрапила карета швидкої
20:08
Оновлено
Ентоні Джошуа (ліворуч) та Олександр Усик
Усик - Джошуа: онлайн-трансляція бою
19:24
Російські військові
Російські військові залишилися на кордоні з Україною після навчань "Захід-2021", - Залужний
18:51
Марлос (на передньому плані)
"Шахтар" розгромив "Верес" та наздогнав "Динамо" в УПЛ
18:31
Ангела Меркель
Німці відповіли на запитання, чи сумуватимуть за Меркель після її відставки
18:15
ООС
25 вересня на фронті: російські окупанти поранили українського військового
17:50
ДТП в Угорщині
В Угорщині у ДТП загинули двоє українців
17:28
Босфор
У Босфорі зіштовхнулися російське та турецьке судна
17:01
Ексклюзив
Розстріл автомобіля Шефіра
Росія може бути причетною до замаху на Шефіра: саме так працює Кремль і його спецслужби, – Фейгін
16:44
Кріштіану Роналду (праворуч)
МЮ з Роналду програв "Астон Віллі" та зазнав першої поразки в АПЛ
16:22
У Києві мікроавтобус протаранив патрульне авто та травмував поліціянтів
16:01
Олександрія
"Олександрія" перемогла "Маріуполь" в УПЛ, результати інших матчів 9-го туру
15:37
Денис Шмигаль та Іраклій Гарібашвілі у Львові
Грузія оголосила про намір подати заявку на вступ до ЄС до 2024 року
15:25
Інфографіка
Ентоні Джошуа та Олександр Усик
Усик - Джошуа: букмекери дали прогноз на бій
15:10
Храм Блаженних Мучеників УГКЦ
Костянтин Москалець: Непереможні мученики
15:09
Україна є відправною точкою для майбутнього західного світу, - Кірон Скіннер
14:50
На виборах мера Харкова вже зареєструвалися 6 кандидатів
14:41
Василь Бурба
Бурба офіційно під протокол спростував усі брехливі заяви, якими ОП намагався приховати факт зради, - Бутусов
14:20
Уряд Німеччини знову може очолити жінка
14:00
Путін створив Росію, аби жерти своїх сусідів, - Сенцов
13:46
"Вітер гуляє, холод. І головне, ще й смердить!" Батьки показали, що всередині музичної школи у Рівному
13:23
Скільки було нападників та куль. У МВС розповіли подробиці замаху на Шефіра
13:00
Ілон Маск розлучився зі співачкою Граймс
12:33
Оновлено
Стерненко просить критично ставитися до експертизи на користь "тітушок" в його справі
12:14
У випадку карантину зарплатня вчителів не скорочується
11:57
Вулиця Лятошинського. Житомир
Вулицю Лятошинського в Житомирі хочуть зробити пішохідною
11:32
Краматорськ святкує 153-ій День міста
11:25
Інфографіка
Ентоні Джошуа та Олександр Усик
Усик - Джошуа: де та коли дивитись найочікуваніший бій року
11:00
Віталій Шишов
Стало відомо, коли поховають Віталія Шишова
10:44
Ексклюзив
Toyota влетіла в загорожу державної резиденції. Є фото й відео
10:18
"Відрубування рук є вкрай необхідним для забезпечення безпеки", - "Талібан"
09:52
В Алмати найманець "ДНР" набрав кредитів й влаштував масове вбивство
09:30
Рятувальники нагадали правила безпечного обігріву помешкань
09:10
Володимир Зеленський
Зеленському посилили кортеж, Нацполіцію перевели на посилений режим, - ЗМІ
09:00
Ексклюзив
Дюна
Культурне розкодування "Дюни": який прадавній сюжет сховано за декораціями?
08:45
коронавірус
Пандемія COVID в Україні: 8 тис. нових заражень, 133 смерті. Запоріжжя вийшло у ТОП-5 коронавірусних регіонів
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV