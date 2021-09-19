Crew Dragon з цивільними повернувся із космосу до США
Космічний корабель Crew Dragon компанії Ілона Маска SpaceX, який уперше в історії керувався повністю цивільним екіпажем, 19 вересня 2021 року повернувся на Землю
Як і було заплановано, борт приводнився в Атлантичному океані поблизу узбережжя штату Флорида (США), розповідає Еспресо.TV.
Трансляція завершення польоту велася на офіційному YouTube-каналі SpaceX.
Підготовка екіпажу Inspiration 4 до приводнення розпочалася за кілька годин до виходу космічного апарату на орбіту зниження. Корабель увійшов у атмосферу Землі приблизно о 19-й годині за східноамериканським часом. Система гальмування й приводнення відпрацювали в штатному режимі, повідомляє Укрінформ.
Довідка
Запуск корабля з екіпажем Inspiration4 відбувся 16 вересня.
До його складу увійшли бізнесмен та ініціатор місії Джаред Айзекман, пілот Сіан Проктор, бортовий лікар Гейлі Арсено і бортінженер Кріс Семброскі.
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