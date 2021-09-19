Crew Dragon з цивільними повернувся із космосу до США

Як і було заплановано, борт приводнився в Атлантичному океані поблизу узбережжя штату Флорида (США), розповідає Еспресо.TV.

Трансляція завершення польоту велася на офіційному YouTube-каналі SpaceX.

Підготовка екіпажу Inspiration 4 до приводнення розпочалася за кілька годин до виходу космічного апарату на орбіту зниження. Корабель увійшов у атмосферу Землі приблизно о 19-й годині за східноамериканським часом. Система гальмування й приводнення відпрацювали в штатному режимі, повідомляє Укрінформ.





Таким чином, перша цивільна місія, яка складалася з чотирьох непрофесійних астронавтів, протривала на орбіті троє діб і повернулася згідно із запланованим графіком.



Довідка

Запуск корабля з екіпажем Inspiration4 відбувся 16 вересня.



До його складу увійшли бізнесмен та ініціатор місії Джаред Айзекман, пілот Сіан Проктор, бортовий лікар Гейлі Арсено і бортінженер Кріс Семброскі.













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