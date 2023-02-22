У НАТО мають серйозно підготуватися до можливого сценарію, де Білорусь буде контролюватися РФ, - ISW
Американські аналітики вважають, що Північноатлантичний альянс має серйозно підготуватися до можливого сценарію, де Росія контролює Білорусь
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Російський президент Володимир Путін, ймовірно, досягне значних успіхів у посиленні свого впливу на Білорусь, незалежно від підсумків його вторгнення в Україну, вважають експерти.
"Ймовірні постійні успіхи Росії в Білорусі ставлять Захід перед вибором, що робити з потенційним майбутнім безпековим ландшафтом на східному фланзі НАТО. Якщо Захід дозволить Путіну зберегти його нинішні успіхи в Україні, зокрема в Криму та східній Херсонській області, тоді Кремль зможе використовувати як окуповані як білоруські, так українські території для подальшої загрози Україні та східному флангу НАТО", - наголосили в Інституті.
Захід, як вважають аналітики, може альтернативно встановити умови для майбутнього, в якому територіально ціла Україна стане надійним військовим партнером у захисті східного флангу НАТО від Росії та окупованої Росією Білорусі.
"Це бажане довгострокове майбутнє ґрунтується на негайних і постійних рішучих діях Заходу щодо надання Україні можливості вигнати російські сили зі своєї території. Надзвичайно малоймовірно, що Захід зможе перемогти або ефективно відповісти на російську кампанію з поглинання Білорусі, попередньо не подолавши російське вторгнення в Україну", - додають в ISW.
- Раніше аналітичний центр "Досьє" повідомив, що Кремль планує захопити Білорусь до 2030 року. Війна в Україні трохи пригальмувала процес поглинання Білорусі Росією, але не зупинила його.
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