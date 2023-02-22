Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Російський президент Володимир Путін, ймовірно, досягне значних успіхів у посиленні свого впливу на Білорусь, незалежно від підсумків його вторгнення в Україну, вважають експерти.

"Ймовірні постійні успіхи Росії в Білорусі ставлять Захід перед вибором, що робити з потенційним майбутнім безпековим ландшафтом на східному фланзі НАТО. Якщо Захід дозволить Путіну зберегти його нинішні успіхи в Україні, зокрема в Криму та східній Херсонській області, тоді Кремль зможе використовувати як окуповані як білоруські, так українські території для подальшої загрози Україні та східному флангу НАТО", - наголосили в Інституті.

Захід, як вважають аналітики, може альтернативно встановити умови для майбутнього, в якому територіально ціла Україна стане надійним військовим партнером у захисті східного флангу НАТО від Росії та окупованої Росією Білорусі.

"Це бажане довгострокове майбутнє ґрунтується на негайних і постійних рішучих діях Заходу щодо надання Україні можливості вигнати російські сили зі своєї території. Надзвичайно малоймовірно, що Захід зможе перемогти або ефективно відповісти на російську кампанію з поглинання Білорусі, попередньо не подолавши російське вторгнення в Україну", - додають в ISW.