Про це йдеться у коментарі офіційного представника Альянсу на статтю, раніше опубліковану Financial Times із заголовком "НАТО та ЄС б'ють на сполох через ризик контрабанди зброї Україною".

"Союзники з НАТО повністю солідарні з керівництвом і народом України в героїчному захисті своєї країни. Ми допомагаємо обстоювати основне право України на самооборону із безпрецедентним рівнем підтримки. Ми впевнені у прихильності українського керівництва належній збереженості та обліку зброї союзників", - йдеться в коментарі.

Раніше таку ж позицію озвучив представник Європейського Союзу. Провідний прессекретар з питань закордонних справ та політики безпеки ЄС Пітер Стано зазначив: "Ми створили механізми для моніторингу та контролю за тим, щоб обладнання, надане державами-членами ЄС, використовувалося за призначенням. Наша допомога підлягає суворому контролю та гарантіям, зокрема після її доставлення".

За його словами, це включає контроль за тим, щоб використання поставленого військового обладнання відповідало міжнародним нормам у сфері прав людини та міжнародному гуманітарному праву, можливі також регулярні звіти та/або контроль на місці розташування обладнання, якщо це необхідно і коли це дозволяють умови.

"Відстеження обладнання, наданого в рамках допомоги Європейського фонду миру, забезпечується протягом усього процесу доставлення та після нього. Це робиться у взаємодії зі Збройними силами України нині й у перспективі. Україна зобов'язалася не передавати ці предмети для іншого використання, окрім власних Збройних сил, визнаних ЄС, та не реекспортувати їх до інших країн", - констатував Стано.

10 липня генерал Ходжес, коментуючи постачання зброї в Україну, заявив, що у наступні 3 тижні відбудеться переломний момент і зміна ситуації на користь України.

Раніше генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що країни НАТО мають "політичне та моральне зобов'язання" постачати зброю Україні.

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